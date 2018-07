Toblach: Fahrradfahrerin von Lkw erfasst

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Pustertalerstraße in Toblach. Eine Fahrradfaherin wurde von einem Lkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert.

Die Italienerin zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Sie wurde vom Weißen Kreuz Innichen erstversorgt und ins Krankenhaus Innichen gebracht.

