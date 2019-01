Toblach: Werkstatt in Flammen

Eine Werkstatt an der Pustertaler Staatsstraße bei Toblach ist in Flammen geraten. - Foto: STOL

Gegen 19.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Toblach, Niederdorf, Wahlen, Innichen und Aufkirchen zu einem Großbrand der Stufe 3 gerufen.

Die Werkstatt an der alten Tankstelle an der Pustertaler Staatsstraße war in Brand geraten, dabei gab es auch mindestens eine Explosion.

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, das Gebäude soll jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Auch einige neben dem Gebäude stehende Autos wurden Opfer der Flammen.

