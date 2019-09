Tod in Brasilien: Bozner wohl in Drogengeschäfte verwickelt

Der verkohlte Leichnam war am 25. August in einem Auto bei Simões Filho bei Salvador entdeckt worden. Zuletzt lebend gesehen hatte man Romania tags zuvor in einem Einkaufszentrum in Salvador. Danach verliert sich seine Spur. (STOL hat berichtet)

Für die brasilianischen Ermittler war der 41-Jährige kein Unbekannter, schreibt die bahianische Tageszeitung „Correio“ in ihrer Online-Ausgabe vom Dienstag. Demnach soll gegen Luca Romania in der Vergangenheit von italienischen Behörden wegen internationalen Drogenhandels ermittelt worden sein. In Brasilien war er hingegen bereits vom Gericht des Staates Bahia wegen Beteiligung an einem Drogenring in erster Instanz verurteilt worden.

Wieso sich die Angehörigen sicher sind, dass es sich bei der verbrannten Leiche um Luca Romania handelt, ist nicht klar: Eine Identifizierung über Fingerabdrücke ist nicht mehr möglich, nun müssen eine DNA-Analyse oder Vergleiche mit Gebiss-Aufnahmen helfen.

D/ih