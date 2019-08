Tödlicher Kletterunfall in Gröden

In Gröden ist es zu einem tödlichen Kletterunfall gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Nähe des Hotels Meisules bzw. der Chalets Gerard in Wolkenstein am Weg zum Grödner Joch. 2 Touristen aus Deutschland waren gerade beim Alpinklettern, als es zum tragischen Unglück kam.

Ein Mann stürzte rund 50 Meter in die Tiefe und blieb im Seil hängen. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Sein Kletterkamerad blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.

Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomties und die Carabinieri.

stol