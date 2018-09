Tödlicher Sturz: Mögliche Verantwortlichkeit Dritter klären

Socin war am Mittwoch tot in der Turnhalle der Longon-Grundschule und Archimede-Mittelschule in Bozen gefunden worden (STOL hat berichtet).

Den Erhebungen zufolge soll der Schulwart auf einen Schiedsrichterstuhl gestiegen sein, um etwas an den Kletterstangen zu befestigen. Dabei verlor er das Gleichgewicht, stürzte rund 2 Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf am Boden auf.

Geklärt werden muss, ob die Arbeit, die Socin durchführen wollte, in sein Aufgabengebiet fiel, ob er sie regelmäßig durchführte und ob er dafür die geeigneten Hilfsmittel – vorrangig eine Leiter – zur Verfügung gehabt hätte.

Auch wird geprüft, ob er vorab zu den nötigen Sicherheitsvorkehrungen geschult wurde.

rc