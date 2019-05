Toter im Eisack: Fahrrad auf Flussinsel gefunden

Auf Selbstmord deute derzeit laut Staatsanwaltschaft nichts hin, hatte der 24-Jährige doch am Freitag an einem Bankomatschalter im Zentrum noch 20 Euro behoben und den Abend mit seinen Freunden verbracht. Auch sonst schien sein Leben in geregelten Bahnen zu verlaufen. Driouache sei ganz normal einer Arbeit nachgegangen, zuletzt in der Nespresso-Filiale in der Goethestraße, und lebte in Bozen bei seinen Eltern.

Eine Autopsie, die am Mittwoch an der Leiche durchgeführt wird, soll Klarheit bringen. Dann könnten neben dem Todeszeitpunkt auch die Umstände geklärt werden, unter denen Driouache zu Tode gekommen ist. Fremdeinwirkung wurde zunächst nicht ausgeschlossen.

Fahrrad mit kaputter Lenkstange gefunden

Am Mittwoch früh wurde allerdings das Fahrrad von Driouache auf einer Insel am Zusammenfluss von Talfer und Eisack gefunden. Das die Lenkstange beschädigt war, könnte dies auf einen Unfall hindeuten. Der junge Mann könnte demnach beim Radfahren ungewollt in den Fluss gestürzt sein.

(STOL hat über die tragischen Ereignisse berichtet)

D/em/stol