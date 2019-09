Totes Baby und gestorbene junge Mutter: Bischof Muser bittet um Gebet

Die Stellungnahme von Bischof Ivo Muser im Wortlaut:

„In diesen vergangenen Wochen haben mehrere Menschen im Straßenverkehr, bei der Arbeit und auf den Bergen ihr Leben verloren. Besonders betroffen macht das Schicksal des Babys in Lana, das nur wenige Stunden leben durfte, aber auch der Tod einer jungen Mutter in Pflersch, die durch einen Brand ihr Leben verloren hat. Auf die Frage nach dem Warum gibt es keine schnellen und fertigen Antworten. Im Urteil sollten wir sehr zurückhaltend, respektvoll und demütig bleiben. Auch Christen verstehen so vieles nicht. Sie nehmen aber Anteil am Leid der anderen; sie lassen sich treffen von diesem Leid und gehen nicht einfach zur Tagesordnung über; sie werden nicht gleichgültig und sie fragen sich, wie sie helfen können.

So bitte ich Sie alle um das Gebet für das tote Baby und für seine Mutter; für die junge Mutter in Pflersch und für ihre Familie; für alle Verstorbenen auf unseren Straßen, bei der Arbeit und auf unseren Bergen. Beten wir oft um die Haltung der Anteilnahme, der Hilfe und der Verantwortung – für uns und in unserer Gesellschaft.“

stol