Tramin: Geldtasche im BH versteckt

Laut Meldungen waren in mehrere Wohnungen und in einen Gastbetrieb Sachen gestohlen worden. Gemeinsamer Nenner dabei war eine ältere und robuste Frau, die in der Gegend ihre Runden zog.

Als sich ein 67-Jähriger meldete, der einen verdächtigen Schatten beim Rasenmähen gesehen hatte, schlugen die Carabinieri zu: Nur wenig später schnappten sie eine Frau, die den Beschreibungen entsprach und gerade aus einer Gasse des Dorfes kam.

Ohne einen Grund für ihre Anwesenheit in Tramin geben zu können, zauberte die 60-jährige Frau aus Triest plötzlich eine Geldtasche hervor, die sie in ihrem BH verstaut hatte. Darin befanden sich rund 300 Euro sowie zahlreiche Dokumente und persönliche Gegenstände der Bestohlenen.

Die Geldtasche wurde zurückgegeben, die Frau verhaftet und ins Gefängnis nach Trient gebracht. Nun suchen die Carabinieri nach möglichen Komplizen der Frau und ermitteln, ob auch weitere Diebstähle in Tramin auf ihre Kappe gehen.

stol/liz