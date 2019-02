Traumhaftes Winterwetter: Nichts wie raus in den Schnee

Wie Landesmeteorologe auf Twitter mitteilt, wird der heutige Samstag der sonnigere Tag des Wochenendes. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im oberen Pustertal und 10 Grad im Unterland.

Am Sonntag wird es zunehmend trüb. Die Wolken werden dichter. Gegen Abend und in der Nacht auf Montag zieht eine Kaltfront durch, es regnet und schneit verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Metern. In höheren Lagen kommen dabei 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee dazu.

Am Montag bleibt es am Alpenhauptkamm bewölkt und hier schneit es weiter, vor allem am Vormittag und dann wieder am Abend. Richtung Süden lockert es mit Nordföhn etwas auf. Auch am Dienstag und Mittwoch ist es in den nördlichen Landesteilen unbeständig. Es gibt leichten Schneefall, Richtung Süden ist es freundlicher.

Also: Runter vom Sofa und rein in den Schnee. Nutzen Sie den heutigen Strahle-Tag für Freizeitaktivitäten in der wunderschönen Südtiroler Winterlandschaft. Das sorgt für gute Laune, hält fit und gesund.

