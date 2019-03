Trend zu früherer Apfel-Vollblüte

Seit 1975 erheben die Experten des Versuchszentrums Laimburg die Vollblüte der Sorte Golden Delicious. Und am Standort Laimburg wird die diesjährige Vollblüte (mindestens 50 Prozent der Blüten sind geöffnet, erste Blütenblätter fallen ab) für den Zeitraum zwischen dem 8. und 10. April prognostiziert.

Damit wird dieser Zeitpunkt heuer um acht bis zehn Tage früher erwartet als im Vorjahr (2018). Im Jahr 2017 wurde die Vollblüte hingegen bereits am 3. April erreicht – so früh wie nur ein einziges weiteres Mal (2012) in der mittlerweile 42-jährigen Aufzeichnungsreihe des Versuchszentrums Laimburg.

Z/ch