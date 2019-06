Tropennacht knapp verfehlt - es bleibt heiß

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, wurde in der vergangenen Nacht die Tropennacht (wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt) nur knapp verfehlt. Durch die Bewölkung sank die Temperatur auf 19,8 Grad.

Knapp vorbei ist auch daneben. Die vergangene Nacht wäre fast eine Tropennacht geworden. Durch die Bewölkung sank die Temperatur in Bozen nur auf 19,8°. Heute wird es recht sonnig, am Nachmittag und Abend einzelne starke Gewitter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 15. Juni 2019

In den nächsten Tagen geht es heiß weiter. Dabei könne es jedoch immer mal wieder zu Wärmegewittern kommen.

Am Sonntag und in der neuen Woche scheint besonders in der ersten Tageshälfte verbreitet die Sonne, an den Nachmittagen sind einzelne Gewitter mit dabei, beschreibt der Landeswetterdienst. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich und erreichen in tiefen Lagen bis zu 33 Grad Celsius.

