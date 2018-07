Tropenwoche steht vor der Tür

Eine kleine Hitzewelle steht in Südtirol vor der Tür: Die bevorstehende Woche soll Spitzenwerte von bis zu 37 Grad Celsius am Montag, Dienstag und Mittwoch bringen, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Warm ist es schon, doch nächste Woche wird es erst richtig heiß. Die bisher heißeste Woche des Sommers steht uns bevor mit Spitzenwerten im Raum Bozen bis 37°. pic.twitter.com/BBmlR5yVp4 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. Juli 2018

Am Montag kann es noch zu vereinzelten Regenschauern und Gewittern kommen, Dienstag und Mittwoch verlaufen voraussichlich nur mit wenigen Quellwolken. Am Donnerstag und Freitag kühlt es minimal ab, die Temperaturen klettern maximal auf 27 bis 36 Grad Celsius. Am kommenden Wochenende werden die Temperaturen leicht zurückgehen, am Sonntag werden "nur" maximal 32 Grad Celsius erwartet.

stol