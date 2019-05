Trüber Wochenstart mit sonnigen Aussichten

Am Montag ist es dicht bewölkt und im Tagesverlauf ist im Großteil des Landes mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte reichen von 14 bis 20 Grad Celsius. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es trüb und regnerisch. Die Temperaturen bleiben gleich, wie am Montag.

Erst am Donnerstag soll es voraussichtlich einen Umschwung geben: Bei Temperaturen von 15 bis 25 Grad Celsius wird es überwiegend sonnig und angenehm warm. Ebenso am Freitag: Die Temperaturen sollen unmittelbar vor dem Wochenende bis auf 27 Grad Celsius klettern.

Der Juni bringt den Sommer. Zu Beginn der nächsten Woche wird es wieder unbeständiger und kühler, Tiefpunkt Mittwoch. Danach wird es Tag für Tag wärmer, nächstes Wochenende vielleicht schon die ersten 30° des Jahres. pic.twitter.com/OCe2IiYESN — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 26. Mai 2019

stol