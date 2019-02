Twenty: Gemeinsam für das Rote Kreuz

Um eine Kultur der aktiven Bürgerschaft zu fördern und die Bürger abzuholen organisieren die Freiwilligen vom Roten Kreuz im Twenty zahlreiche Aktivitäten zum gesunden Lebensstil, Prävention und Gesundheitsfürsorge wie Blutdruckmessung, Informationen zur Straßensicherheit sowie informative Erste-Hilfe-Lektionen.

Gleichzeitig werden Spenden gesammelt. Die Spenden der Besucher zusammen mit jenen des Twenty und der übrigen 312 Einkaufszentren, die sich an der Aktion beteiligen, kommen dem Italienischem sowie dem Südtiroler Roten Kreuz zugute und werden für den Ankauf neuer Krankenwagen zur Unterstützung der lokalen Gemeinden bereitgestellt.

Von der Gesellschaft für die Gesellschaft

„Werte wie Gemeinschaft und Solidarität sind für uns als Landeseinkaufszentrum sehr wichtig. Wir stellen einen wichtigen Treffpunkt dar, wo alle willkommen sind, und wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Deshalb fördert das Twenty insbesondere soziale Veranstaltungen, die den Zusammenhalt und die Gemeinschaft stärken. Wir sind stolz, unseren Beitrag für diese Initiative zu leisten, um das Rote Kreuz mit konkreten Mitteln zu unterstützen“, sagt Simon Schweigkofler, Marketingleiter des Twenty.

„Unsere Mission ist es, überall und für jeden da zu sein. Für das Rote Kreuz bedeutet dieses gleichzeitige Auftreten an mehr als 300 Orten in ganz Italien, unsere Nachbarn kennenzulernen, an der Hand zu nehmen und Momente des Bewusstseins über die Wichtigkeit der Prävention und eines gesunden Lebensstils mit ihnen zu teilen“, kommentiert Flavio Ronzi, Generalsekretär des Italienischen Roten Kreuzes.

stol