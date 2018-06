UV-Strahlung: Messdaten in Echtzeit online abrufbar

Sommer, Sonne, Sonnenbrand: Damit es dazu erst gar nicht kommt, muss man sich mit steigender Sonneneinstrahlung auch besser vor der Sonne schützen, egal ob am Berg, im Freibad oder daheim im Garten. Zwar sind nur rund 4 Prozent der Sonneneinstrahlung, die die Erde erreicht, ultraviolette (UV-)Strahlen, mit ihnen sind jedoch die meisten gesundheitlichen Risiken verbunden – vor allem was Alterung und Schäden der Haut betrifft.

In Südtirol wird die UV-Strahlung durch das Labor für physikalische Chemie der Landesumweltagentur erhoben. Daraus errechnet sich der UV-Index, ein weltweit einheitlicher Index, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeführt wurde, um die Gesundheitsrisiken durch Sonnenexposition darzustellen.

„Der UV-Index beschreibt die Intensität der UV-Strahlung am Erdboden“, erklärt Direktor Luca Verdi. „In unserer Region beträgt er zwischen 0 und 12. Je höher der Wert, desto größer die potentiellen Schäden für Haut und Augen und desto kürzer die Zeitspanne, bis diese Schäden auftreten können.“

Messstationen in Leifers und am Ritten

Gemessen wird die UV-Strahlung hierzulande an 2 Luftmessstationen: in Leifers und am Ritten. Die unterschiedliche Höhenlage der Messstationen wurde bewusst gewählt: Denn mit zunehmender Höhe steigt auch der UV-Index, mit einer Zunahme von circa 15 Prozent pro 1000 Meter Höhenunterschied. Leifers steht demnach für eine für Südtirols Tallagen typische UV-Strahlung, der Ritten für die UV-Strahlung am Berg. Bei gleicher Höhenlage hingegen gibt es auf regionaler Ebene nur geringe Abweichungen.

Zudem ändert sich die Intensität der UV-Strahlung, und folglich der UV-Index, nicht nur mit der Höhenlage, sondern auch im Laufe des Tages und des Jahres. Die höchste Intensität am jeweiligen Tag, bei wolkenfreien Bedingungen, ist in den 4 Stunden um die Mittagszeit zu erwarten, im Sommer zwischen 11 und 15 Uhr. Die maximalen UV-Strahlungswerte werden in den Monaten zwischen Mai und August erreicht.

Daten in Echtzeit verfügbar

Auf der Webseite der Landesumweltagentur sind die Messdaten zur UV-Strahlung online einsehbar. Damit können sich die Bürger jederzeit über die aktuelle Situation informieren und sich dementsprechend vor UV-Strahlung schützen – und zwar nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, vor allem in Schnee- und Höhenlagen.

lpa