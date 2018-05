Über 1200 Blitzeinschläge in der Nacht auf Sonntag

In der vergangenen Nacht wurden in Südtirol über 1200 Blitze gezählt. Die meisten, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin, konnten in Meran, in den Dolomiten und im oberen Pustertal aufgezeichnet werden.

Die schwül-warmen Temperaturen versprechen auch am Sonntagabend vielerorts Gewitter.

Nach den Gewittern ist vor den Gewittern. In der vergangenen Nacht gab es über 1200 Blitzeinschläge, die meisten im Raum Meran, in den Dolomiten und im oberen Pustertal. Nach einem schwül-warmen Sonntag wird es dann später hinaus wieder ein paar Gewitter geben. pic.twitter.com/dWA3Es2u7f — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 27. Mai 2018

stol