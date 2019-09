Überdurchschnittlich warmer September geht zu Ende

Begonnen hat dieser September sehr heiß mit über 30 Grad, mit viel Sonne und spätsommerlichen 26 Grad endet der September am heutigen Montag.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, war der September in diesem Jahr insgesamt etwas wärmer als der langjährige Durchschnitt.

Mit einem heißen Tag (über 30°) hat der September begonnen und mit einem Sommertag (über 25°) wird er heute zu Ende gehen. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 30, 2019

Kurze Kaltfront im Anmarsch

Im Vorfeld einer Kaltfront dreht die Höhenströmung am Dienstag auf Südwest, damit werden feuchtere Luftmassen heran transportiert. Am Vormittag gibt es gebietsweise hartnäckigen Hochnebel, abseits davon ist es recht sonnig mit ein paar Wolken. Zum Abend hin werden die Wolken mehr und lokal kann es auch etwas regnen. Maximal werden 17 Grad bis 23 Grad erreicht.

Am Mittwoch zieht in der Früh und am Vormittag eine Kaltfront durch und bringt verbreitet Regenschauer. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 2200 Meter, lokal auch tiefer. Am Nachmittag trocknet es mit Nordföhn von Westen her ab und es lockert auf. Am längsten halten sich die Wolken am Alpenhauptkamm.

Am Donnerstag scheint die Sonne dann wieder von einem wolkenlosen Himmel, es weht noch einmal der Föhn. Sonne und Wolken bringen der Freitag und der Samstag. Gegen Wochenende hin wird es wieder wärmer.

stol