Überdurchschnittlich warmer September

Der heutige Donnerstag und der morgige Freitag sind etwas unstabiler als an den Vortagen, nachmittags und abends kann es zu Regenschauern und Gewittern kommen. Auch die Temperaturen gehen zurück: Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 27 Grad Celsius.

Null-Grad-Grenze sinkt

Am Wochenende dagegen wird es beständiger mit viel Sonnenschein und nur wenigen Quellwolken. Die Null-Grad-Grenze in den Bergen, die in den vergangenen Tagen auf sommerlichen 4500 Metern lag, sinkt auf 3000 Metern Höhe.

Der September ist in diesem Jahr besonders mild, weiß Dieter Peterlin: „Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich 5 Grad Celsius weniger, mit 25 Grad Celsius in der Landeshauptstadt.“ Auch Niederschläge habe es in diesem September bisher weniger gegeben im Vergleich zum Jahr 2017.

stol