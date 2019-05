Überfall auf Frau im Vinschgau: Sicherheitsgefühl der Bürger leidet

Die Frau wurde bei der Gewaltattacke verletzt und hat sich im Schlanderser Krankenhaus behandeln lassen. Die Ermittlungen der Carabinieri in der Sache laufen, man versucht, den Tathergang aufzuklären. Die Identität der Täter ist noch nicht bekannt, es wird aber ein Zusammenhang mit Migranten hergestellt.

Bereits vor der Veröffentlichung in den Medien habe Bürgermeister Dieter Pinggera von der Sache gehört. Und ja – leider – das Sicherheitsgefühl der Bürger leide unter derartigen Vorfällen sehr. Man habe sich als Gemeindeverwaltung und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gerade auch in letzter Zeit öfter mit der Sicherheit in der Gemeinde beschäftigt, z. B. bei der Diskussion zur Videoüberwachung.

Bislang sei das Sicherheitsgefühl zufriedenstellend gewesen, auch die Kriminalstatistik habe keinen Anlass zu größerer Sorge gegeben, sagt Pinggera. Man werde aber wohl nochmals über die Lage im Gebiet sprechen. Pinggera ergänzt auch, dass man vielleicht besser die Ermittlungen abwarten solle, bevor pauschale Verdächtigungen in die Welt gesetzt werden.

D/Helmut Weirather