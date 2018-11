Umgestürzte Bäume: Aufräumarbeiten auf Hochtouren

Extreme Windböen sorgten bei den Unwettern in den vergangenen Tagen auch in den Wäldern für Chaos. Insbesondere in der Gegend rund um Gummer waren die Schäden beträchtlich.

Die Aufräumarbeiten laufen nach wie vor auf Hochtouren und dauern noch an. Wehrleute und weitere Einsatzkräfte sind dabei, Straßen und Wege von den Baumstämmen zu befreien.

Foto: FFW Gummer

stol