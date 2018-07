Unbeaufsichtigte Hunde sind Gefahr für Wild- und Nutztiere

Vor zwei Wochen war ein verletzter Esel bei einer Hofstelle im Gemeindegebiet von Franzensfeste aufgefunden worden: Das Tier wies dermaßen schwerwiegende Verletzungen auf, dass es noch vor Ort erlegt werden musste. Anhand des Rissbildes und der Art der Verletzungen wurde gleich ein Übergriff von Hunden vermutet.

Verletzungen stammen von Hund und nicht von Wolf

Die Ergebnisse der eingeschickten DNA–Proben bestätigen nun den Verdacht, dass die Verletzungen auf Hunde zurückzuführen sind, berichten die Mtarbeiter des Landesamtes für Jagd und Fischerei in der Abteilung Forstwirtschaft.

Hunde nicht herumstreuen lassen

Das Amt ruft deshalb dazu auf, Hunde - auch Hunde an Hofstellen - nicht unbeaufsichtigt herumstreunen zu lassen, sondern sie an der Leine zu halten, um Leiden von Wildtieren oder auch Nutztieren zu verhindern. Wenn Hunde nicht allein, sondern mit Artgenossen unterwegs sind, wird in ihnen der Jagdinstinkt geweckt, da sie sich beim Jagen abwechseln und damit erheblichen Schaden anrichten können.

lpa/stol