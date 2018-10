Unbeschwert reinbeißen trotz Zöliakie

Pizza, Spaghetti und Hamburger, das mögen Heranwachsende am liebsten – doch was, wenn sie an Zöliakie leiden und nichts davon vertragen? Die Zöliakievereinigung AIC-Südtirol hat am 6. und 7. Oktober in Tret am Nonsberg für Kinder- und Jugendliche gezeigt, wie sie den täglichen Umgang mit der glutenfreien Diät verbessern können und wie sie z.B. genussvolles Essen zubereiten können.

Gemeinsam kochten die 15 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren verschiedene glutenfreie Rezepte wie Muffins und verschiedene Brotsorten. „Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit ihrer Krankheit lernen umzugehen und sich mit Gleichaltrigen austauschen können“, sagt die Ernährungsberaterin Verena Breitenberger, welche gemeinsam mit Kinderarzt, Dr. Wolfgang Kleon für den fachlichen Teil des Wochenendes verantwortlich war. „Auch zu Hause sollten die Kinder in die Menüplanung und Zubereitung einbezogen werden.“

Häufigste Darmerkrankung in westlichen Ländern

Die Zöliakie gilt in westlichen Ländern als die häufigste Darmerkrankung und führt zu massiven Mangelerscheinungen. Der Übeltäter (das Gluten) versteckt sich in Getreiden wie beispielsweise Weizen und Dinkel. Die möglichen Folgen bei Unverträglichkeit: Blähung, Durchfall, Gewichtsverlust und Wachstumsstörungen. Anhand einer gezielten glutenfreien Diät können Betroffene beschwerdefrei leben.

„Die Jugendlichen erleben ihre Krankheit viel stärker als Makel. Deshalb motiviert und stärkt sie das gemeinsame Wochenende“ sagt Stefano Patton, Präsident der Zöliakievereinigung AIC-Südtirol. Für einmal konnten sie überall unbeschwert reinbeißen – alles ist glutenfrei.

Viele unverarbeitete Produkte ohne Gluten

Viele unverarbeitete Produkte enthalten kein Gluten. So zum Beispiel: Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Milch, Joghurt, Fleisch und Fisch. Neben Reis und Mais zählen auch Hirse, Buchweizen, Quinoa und Amaranth dazu. „Erst bei verarbeiteten Produkten ist Vorsicht geboten“, betont die Mutter einer Zölliakiebetroffenen. “Ein Wiener-Schnitzel, Fertigsaucen oder Teigwaren sind zum Beispiel tabu.“

Wer trotzdem nicht auf einen Teller Spaghetti verzichten möchte, findet inzwischen eine große Auswahl an glutenfreien Spezialprodukten. Kennzeichen des Gütesiegels: eine durchgestrichene Getreideähre.

stol

Foto: Zöliakievereinigung AIC-Südtirol