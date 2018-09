Uneinigkeiten im Fall Adan Hussein

10 Ärzte des Bozner Krankenhauses sind wegen des Todes des Buben ins Ermittlungsregister eingetragen. Wie berichtet, war der 13-jährige Adan aus dem Irak mit seinen Eltern und 2 Geschwistern Anfang Oktober 2017 nach Bozen gelangt. Adan litt an Muskeldystrophie. Bei einem Sturz aus seinem Rollstuhl brach er sich beide Beine, am 6. Oktober wurde er ins Bozner Krankenhaus gebracht, am 7. Oktober starb er.

Gerichtlich geklärt werden soll nun, ob die Ärzte den Tod des 13-Jährigen hätten verhindern können.

D/uli