Unfall bei Eyrs fordert Todesopfer

Der fatale Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Lkw endete für den Pkw-Lenker am Freitagvormittag tödlich. Das herbeigerufene Notarzt-Team des Weißen Kreuz von Prad und Schlanders und das ebenfalls alarmierte Team des Rettungshubschraubers Pelikan 2 konnten nichts mehr für ihn tun. Er war gerade in Richtung Reschen unterwegs, der Lkw in Richtung Meran, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem fatalen Crash kam.

Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, um ihn kümmerte sich das Weiße Kreuz.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Eyrs und Laas und die Berufsfeuerwehr Bozen. Auch die Notfallseelsorge wurde zum Unfallort gerufen.

Die Straße zwischen Laas und Eyrs ist aufgrund des Unfalls derzeit für den Verkehr komplett gesperrt. Es kommt zu Staus in beiden Richtungen.

