Unfall fordert drittes Todesopfer

Ginevras Mutter Graziella Lorenzatti, die schwer verletzt worden war, ist infolge von Komplikationen im Spital gestorben.

Bekannt gegeben hat den Tod der 51-Jährigen ihre Zwillingsschwester Monica Lorenzatti auf Facebook – die Frau, die am Steuer des Unglückswagens saß und sich am 18. September am Landesgericht Trient wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr („omicidio stradale“) verantworten muss.

D