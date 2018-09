Unterberger: „Mehr Sicherheit für Frauen durch elektronische Fußfessel“

Auf Staatsebene zählt man bereits 45 Frauenmorde im Jahr 2018. „Sehr oft findet diese Aggression gegenüber Frauen in dem Moment statt, in dem diese ihre Trennungsabsicht äußern“, so Unterberger.

Männer seien oft unfähig, den Wunsch auf ein eigenständiges Leben der Partnerin zu akzeptieren und mit dem Kontrollverlust fertig zu werden. „Mord ist nur die Spitze des Eisberges. Zahlreiche Frauen sind von Gewaltübergriffen betroffen. Der vorbeugende Schutz, den der Staat aufgrund von Anzeigen leisten kann, ist leider limitiert.“

Das Gewaltschutzgesetz vom Jahr 2001 sehe zwar vor, dass gewalttätige Familienmitglieder von der Familienwohnung weggewiesen werden und ein Näherungsverbot ausgesprochen werden kann, es gibt jedoch wenig Kontrollen, um einen Verstoß gegen die Auflagen zu ahnden.

Daher könne ein elektronisches Armband oder eine Fußfessel zumindest vermeiden, dass sich gewalttätige Männer ihren Opfern unbemerkt nähern und auf diese Weise einem Teil der Gewalttaten vorbeugen.

„Die beste langfristige Maßnahme um Gewalt gegen Frauen zu vermeiden ist jedoch die effektive Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen, damit diese sich auf Augenhöhe begegnen und kein Mann mehr glaubt er müsse seinen Besitz verteidigen, wenn seine Partnerin sich von ihm trennen will“, schloss Unterberger.

stol