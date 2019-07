Unterinn: Mann bei Unfall verletzt

Ein österreichischer Tourist ist am Mittwoch gegen 14 Uhr auf seinem Fahrrad in Unterinn gegen ein Auto geprallt, das in eine Straße einbiegen wollte. Dabei zog sich der 46-Jährige Radfahrer mittelschwere Verletzungen zu.

Der Mann wurde vom Team des Rettungshubschraubers Pelikan 1 versorgt und ins Bozner Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungswagen und die Carabinieri aus Ritten waren vor Ort.

stol