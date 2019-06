Untervinschgau: Falscher Arzt vergeht sich an Minderjährigen

Der Mann ist seit den 90ger Jahren als sogenannter Heiler tätig und betrieb in der Nähe seiner Wohnung eine Praxis, in der er alternative Behandlungsmethoden anwandte. Die Tätigkeit, die er ohne Lizenz ausübte, soll er schamlos ausgenutzt haben und sich an ihm anvertrauten Minderjährigen vergangen haben.

Der Festnahme gingen intensive Ermittlungen voraus.

Am Donnerstag klickten für den Mann die Handschellen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

Mehr in Kürze.

stol