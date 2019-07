Unwetter: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Murenabgang am Karerpass. - Foto: FFW Welschnofen

Gegen 17.30 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren von Welschnofen und dem Karersee am Karerpass ausrücken, da ein Murenabgang gemeldet wurde. Auch am Antholzer See kam es zu einem solchen, weshalb auch hier die Freiwillige Feuerwehr ausrücken musste. Die Straße dort muss voraussichtlich bis Montagabend gesperrt bleiben.

Murenabgang nahe des Antholzer Sees. - Foto: FFW Antholz/Mittertal

In Schenna standen Feuerwehrmänner aufgrund eines starken Hagelschlages im Einsatz. Neben den Äpfeln in den Anlagen, Pflanzen und Bäumen wurden auch viele Pkw beschädigt.

stol