Unwetter und Blitze in ganz Südtirol

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, gab es am Montag südtirolweit über 6000 Einschläge, doppelt so viele wie am bisher gewitterreichsten 21. Juni.

Gebietsweise wurde auch Hagel verzeichnet, wie z.B. in Bruneck, Sarntal oder Gröden. 45 mm Starkregen gab es laut Peterlin in Sterzing, 41 mm auf der Seiser Alm.

Die Freiwilligen Feuerwehren mussten im Wipptal, in Meran, im Vingschau, im Pustertal und in Gröden ausrücken.

In Pfitsch hat sich gegen 17 Uhr ein Murenabgang ereignet. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Kematen/Pfitsch und Sterzing.

Mure in Pfitsch

Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Burgstall, Lana und Gargazon mussten am Montag ausrücken:

Hagel fiel in St. Lorenzen:

In Klausen wurde die Freiwillige Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baumes zum Einsatz gerufen:

Auch in den nächsten Tagen sind noch starke Gewitter zu erwarten, wenn auch vorerst nicht mehr so verbreitet wie am heutigen Montag.

