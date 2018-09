Vater missbraucht seine Kinder jahrelang: Verurteilt

Es sind schwere Vorwürfe, für die ein Familienvater in Trient nun im verkürzten Verfahren zu jahrelanger Haft verurteilt wurde: Seine Söhne soll er geschlagen, seine Tochter ab ihrem 10. Lebensjahr auch sexuell missbraucht haben, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Das Gericht in Trient hat den Mann nun in erster Instanz zu 7 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Seine Elternrechte wurden entzogen, außerdem darf er kein Amt mehr ausüben, in dem er mit Minderjährigen in Kontakt kommen könnte.

Der Mann soll seine Kinder auch nach der Trennung von der Frau weiter misshandelt haben. Diese will von den Übergriffen nichts bemerkt haben. Erst nach Jahren hat sich die Tochter anvertraut, woraufhin rechtliche Schritte eingeleitet wurden.

Seither darf sich der Mann seinen Kindern nicht mehr nähern.

stol