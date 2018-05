Verbote für Bikes auf Wanderwegen ab jetzt möglich

Ob Einheimische oder Touristen: Befeuert vom E-Bike-Boom, strampeln immer mehr Radfahrer immer höher hinauf. „Was eine Chance ist, führt aber auch zunehmend zu Konflikten mit Wanderern“, sagt etwa Landesrat Arnold Schuler.

Weil diese nach Gebiet und Gemeinden unterschiedlich stark sind, ändert die Landesregierung am Dienstag das Forstgesetz von 1996. Und zwar, indem sie Bürgermeister ermächtigt, Abschnitte von Wander- und Forstwegen für Radfahrer zu sperren. „Sie wissen vor Ort am besten Bescheid“, so Schuler.

Zustimmung, die Rad-Flut zu steuern und zu dosieren, kommt sogar vom HGV. „In erster Linie sind wir Top-Wanderdestination“, so Manfred Pinzger.

D/stol