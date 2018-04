Verbrennungsofen: Kaum negativer Effekt auf Luftqualität

„Wir konnten nur an einer Stelle und zwar bei der Mülldeponie von Schloss Sigmundskron Werte verzeichnen“, sagte Dino Zardi, Professor an der Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Trientbei der Vorstellung des Projekts am Dienstag im Bozner Rathaus. „Überall sonst sind die Werte unmessbar nieder.“

stol/wh