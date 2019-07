Vereinigung der Zivilinvaliden knackt 6.000-Mitglieder-Marke

Die Geschichte der ANMIC Südtirol reicht bis in die 60er Jahre zurück, als in Rom zehntausende Menschen mit Behinderung auf die Straße gingen und den Gesetzgeber auf die Problematik der Zivilinvalidität aufmerksam machten. Nach zwei revolutionären Demonstrationen (Prima und Seconda Marcia del Dolore) wurde die ANMIC 1965 auf Staatsebene anerkannt. Was folgte waren über 100 regionale Außenstellen und damit auch die Entstehung der ANMIC Südtirol, welche 1968 gegründet wurde und seit 1994 auch auf Landesebene anerkannt ist.

„Steigende Mitgliederzahl Bestätigung für unsere Arbeit“

Seitdem setzt sich die ANMIC Südtirol für jene Menschen ein, welche aufgrund einer allgemeinen Arbeitsunfähigkeit von mindestens 34 Prozent als Zivilinvaliden anerkannt sind und deshalb vermehrt in den sozialen sowie beruflichen Alltag integriert werden müssen. „In den letzten 15 Jahren stieg die Mitgliederzahl unserer Vereinigung stetig an. Dies zeigt uns, dass betroffene Personen einen kompetenten Ansprechpartner brauchen, der ihre Situation versteht und sich für ihre Interessen einsetzt. Dass wir jetzt mehr als 6.000 Mitglieder betreuen dürfen, ist eine schöne Aufgabe und eine Bestätigung der guten Arbeit unsere Mitarbeiterinnen und der vielen freiwilligen Helfer“, freut sich Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol.

Thomas Aichner. - Foto: ANMIC Südtirol

Ausschlaggebend für eine solche Interessensvertretung ist die Unterstützung eines jeden einzelnen Mitgliedes. „Je nach Schwere der Zivilinvalidität haben Betroffene unterschiedliche Rechte. Diese Rechte zu kennen ist der erste und wichtigste Schritt, welchen wir als Vereinigung der Zivilinvaliden für unsere Mitglieder durchführen. Da viele Menschen unzureichend informiert sind, kann beispielsweise die Auszahlung einer Invalidenpension ausbleiben, wodurch die teils arbeitsunfähige Person in existenzielle Schwierigkeiten geraten kann“, erklärt Thomas Aichner. Speziell für Menschen mit Gehbehinderung und ältere Personen bietet die ANMIC Südtirol neben den täglichen Sprechstunden im Hauptsitz in Bozen einmal im Monat Beratungstermine in Brixen, Bruneck, Leifers, Meran, Schlanders und Sterzing an.

Vereinszeitschrift

Zur Information für Zivilinvaliden erscheint seit 1994 außerdem zwei Mal jährlich die Vereinszeitschrift „iB. incontrarsi-Begegnung“. Neben rechtlichen Aspekten werden auch Produktneuheiten vorgestellt, häufige Fragen beantwortet und spezifische Themen durch Gastbeiträge von Ärzten, Rechtsanwälten und anderen Experten behandelt.

„Unserer Vereinigung kann jeder beitreten, der selbst Zivilinvalide ist oder unsere Tätigkeit durch seine Mitgliedschaft unterstützen möchte. Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahre blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, noch mehr Zivilinvaliden in ihren Anliegen vertreten zu können“, so Thomas Aichner. Informationen zum Thema Zivilinvalidität erhalten Betroffene und Familienangehörige unter 0471 270700 oder auf der Webseite www.anmic.bz

stol