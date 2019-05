Vergewaltigung in Bozen: 2 Täter werden gesucht

Staatsanwalt Giancarlo Bramante (rechts) und der Fahndungsleiter der Bozner Quästur Giuseppe Tricarico am Mittwoch während der Pressekonferenz. - Foto: DLife

Wie berichtet war das Mädchen am Montagnachmittag mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule auf dem Radweg bei der gelben, ehemaligen Eisenbahnbrücke auf Höhe der Eurac unterwegs, als sie zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr von 2 Männern angegriffen wurde. Einer der Männer, so die Ermittler, habe das Opfer in Richtung Ufer gezerrt, der andere soll sie dann dort im Gebüsch vergewaltigt haben.

Kleidung und Fahrrad des Opfers zur Untersuchung nach Padua

Laut dem Fahndungsleiter der Bozner Quästur Giuseppe Tricarico soll es sich bei den beiden Tätern um Männer dunklerer Hautfarbe handeln. Er beruft sich hierbei auf die Aussagen des 15-jährigen Opfers. Dass es sich bei den Tätern um 2 Nigerianer handele, wie es verschiedene Medien am Mittwoch berichteten, wurde von Staatsanwalt Giancarlo Bramante nicht bestätigt.

Die Kleidung und das Fahrrad des Opfers wurden ins Labor nach Padua geschickt, um diese auf mögliche DNA-Spuren zu untersuchen.

Mit dem Fall, für den zusätzliche Polizeikräfte abgestellt worden sind, befasst sich auch Innenminister Matteo Salvini.

Sitzung im Regierungskommissariat

Die Vergewaltigung der Schülerin wurde am Dienstag auch in der Koordinierungssitzung der Polizeikräfte unter dem Vorsitz des Regierungskommissars Vito Cusumano erörtert. Unter Berücksichtigung der Befugnisse der ermittelnden Staatsanwaltschaft seien in Bozen bereits geltenden allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bestätigt worden.

Der Regierungskommissär hat zudem für kommenden Freitag eine Sitzung des Provinzialkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit einberufen, in der es um die Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung um zusätzliche Initiativen zur Umsetzung der Aufenthaltsverbote aus Gründen der städtischen Sicherheit gehen soll.

stol