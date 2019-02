Vergewaltigungsfantasien sorgen für Empörung

Im Netz kursiert eine weitergeleitete Sprachnachricht. Dort ist zu hören: „Komm ins Juwel, hier ist eine superheiße DJ, die man vergewaltigen sollte. Jetzt schick ich dir ein Foto....“.

Angeblich soll die Nachricht von Masocco aufgenommen und versendet worden sein. Er selbst dementiert dies jedoch nachdrücklich. „Wer mich kennt, kann bestätigen, dass es sich in der Aufnahme nicht um meine Stimme handelt. Ich habe mich immer für die Würde aller Frauen und gegen jegliche Gewalt eingesetzt.“

Der Beirat für Chancengleichheit der Gemeinde verurteilt die Aussagen in einer Aussendung: „Abscheulich! Wir sind empört über die Worte, die Gemeinderat Masocco zugeschrieben werden. Wenn sie wirklich von ihm stammen, wäre das sehr ernst. Die Kommission steht an vorderster Front beim Kampf gegen die Gewalt an Frauen und will daran erinnern, dass die Gemeinde für die Prävention, Bekämpfung und Sensibilisierung zum Thema kämpft.“

D/wh