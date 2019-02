Verkehrschaos: HGV dankt Einsatzkräften

Unverständlich ist jedoch, dass es trotz frühzeitiger Warnung des Amtes für Bevölkerungsschutz vor starken Schneefällen in Südtirol nicht gelungen ist, den Totalkollaps auf der A22 zu vermeiden. Offensichtlich waren sehr viele Lkws ohne Winterausrüstung Richtung Brenner unterwegs. „Wenn es in Nordtirol gelingt, diese Lkws aus dem Verkehr zu ziehen, warum soll dies südlich des Brenners nicht auch möglich sein“, fragt sich HGV-Präsident Manfred Pinzger. Auch das Tiroler LKW-Fahrverbot, das bereits am Freitag um 22 Uhr in Kraft trat, hat zum außerordentlich hohen Verkehrsaufkommen am Freitag beigetragen. „Es gilt die Euregio nicht nur in Sonntagsreden herauszustreichen, sondern als Plattform für die länderübergreifende Abstimmung zu nutzen. Die Alleingänge in Verkehrsfragen sind inakzeptabel“, so Pinzger.

Gesamtkoordination nicht ideal

Insgesamt, so schreibt der HGV in seiner Presseaussendung weiter, scheint es am vergangenen Wochenende an der Gesamtkoordination aller Akteure gemangelt zu haben. Widersprüchliche Anweisungen haben ebenso zum Verkehrsstillstand in weiten Teilen des Eisacktales beigetragen. Der HGV unterstützt deshalb die Ankündigung des Landesrates Arnold Schuler, alle Akteure an einen Tisch zu holen, um die aufgetretenen Schwachstellen zu analysieren. Auf jeden Fall müsse das Land Südtirol bei vom Zivilschutz vorhergesagten Ausnahmesituationen die Kompetenz für die Gesamtkoordination erhalten, heißt es abschließend in der Presseausendung des HGV.

stol