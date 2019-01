Vermisste 15-Jährige wohlauf gefunden

Sie sei in einer Wohnung in der Altstadt von Venedig gefunden worden. Die Polizei von Bozen und Venedig fanden die Jugendliche in einer Wohnung in Venedig. Dort befand sie sich mit 3 Jugendlichen aus Mazedonien und einem italienischen Mädchen. Alle 4 kamen aus Bozen.

Wie berichtet, soll Jessica Garofalo nach Aussagen der Mutter zuletzt am Mittwoch am Bozner Bahnhof gesehen worden sein. Am vergangenen Montag vermutete die Mutter der 15-Jährigen, sie sich in Venedig aufhalten könnte - und Teil einer Gang sein könnte.

stol