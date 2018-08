Vermisste Südtirolerin wohlauf gefunden

Die Frau wurde in Österreich gefunden.

Am Donnerstagmorgen die gute Nachricht: Ariane Terzer ist wohlauf. Die 24-Jährige ist Mittwochnacht in Österreich gefunden worden. Es gehe ihr gut, wie ihre Familie STOL gegenüber mitteilt.

Die Kurtatscherin war in den vergangenen Tagen als vermisst gemeldet worden, nachdem sie zuletzt am Samstagabend in Kaltern gesehen wurde (STOL hat berichtet).

stol