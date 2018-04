Verrückt warmer April geht zu Ende

Am heutigen Montag endet nämlich der zweit- bis dritt-wärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen, also seit dem Jahr 1850. Begonnen hat der Monat noch etwas kühler und wurde erst in der zweiten Hälfte so richtig warm, deshalb konnte dieser April den bisher heißesten April im Jahre 2007 nicht übertreffen, weiß Peterlin.

Die höchste Temperatur in diesem Montag wurde am 21. April mit 28,9 Grad in Auer gemessen. Anders als an der Alpennordseite (zum Beispiel in Salzburg oder Wien) wurde in Südtirol die 30-Grad-Marke dieses Jahr noch nicht erreicht.

Heute endet ein viel zu warmer April. Die 30-Grad-Marke haben wir im Unterschied zu den Österreichern zwar knapp verfehlt (höchste Temperatur war 28,9°), trotzdem war es der zweit- bis drittwärmste April seit Messbeginn. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 30. April 2018

Im April gab es 10 Sommertage in Folge, zehn Tage lang stieg die Temperatur im Unterland über die 25-Grad-Marke.

Häufiges Phänomen in diesem April: Saharastaub

Auch interessant: In diesem April ein häufiges Phänomen war der Wüstensand im mitteleuropäischen Luftraum, erklärt Peterlin. Auch Südtirol wurde davon nicht verschont. Saharastaub wird durch starken Süd-, beziehungsweise Südwestwind und Höhenströmungen über die Alpen geflogen.

Durchschnittlich braucht die Strömung zwischen 2 Tagen und einer Woche, bis sie die Alpen erreicht. Das Phänomen tritt vorwiegend im Frühjahr und Herbst auf.

Folgen des sehr warmen April

Die Folge des sehr warmen Aprils: Rasche Schneeschmelze auf den Bergen. In den letzten zwei Wochen ist in 2000 Meter Höhe 1 Meter Schnee geschmolzen. Damit liegt nur mehr im Hochgebirge überdurchschnittlich viel Schnee. Durch das Schmelzwasser gibt es in den Flüssen hohe Pegelstände, wie es sie sonst erst im Mai gibt.

Auf den Bergen in 2000 m Höhe ist in den letzten zwei Wochen bis zu 1 Meter Schnee geschmolzen, der viel zu warme April hat ganze Arbeit geleistet. (Bild: Martina Walpoth Hofer) pic.twitter.com/2uOkyzrqj5 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. April 2018

Auch die Vegetation hat einen großen Sprung gemacht, aufgrund des kühlen März kam sie nur langsam in Schwung, hat aber mittlerweile durch den sehr warmen April aufgeholt.

Wie geht's weiter mit dem Wetter?

Von Westen her klingen am Montag die Niederschläge ab und es wird zunehmend sonnig. Am Nachmittag entstehen ein paar Quellwolken. Am morgigen Feiertag, 1. Mai, gibt es eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne. Die Temperaturen von maximal 15 bis 22 Grad entsprechen der Jahreszeit.

Am Mittwoch werden die Wolken dichter und von Süden her beginnt es zu regnen. Am Donnerstag und Freitag geht es mit vielen Wolken weiter, stellenweise ist auch etwas Regen möglich.

stol