Verschnaufpause für Mietwagendienste

„Wir sind zum Schluss gekommen, dass das Dienstblatt, in dem alle Angaben zu Fahrgast und Strecke angegeben werden müssen, in Südtirol erst dann zur Anwendung kommen soll, wenn es in digitaler Form vorliegt“, sagt der Vorsitzende des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer.

Diesen Aufschub habe man sich vom Trentino abgeschaut.

Je länger die Anwendung dieses digitalen Dienstblattes hinausgeschoben werde, umso besser, meint Markus Weissensteiner, der Obmann der Mietwagenunternehmer, dazu.

D/lu