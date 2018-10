Versteckte Drogen und fehlende Aufenthaltsgenehmigung

Der 30-jährige Albaner wurde bereits 2015 abgeschoben. Trotz seines Aufenthaltsverbotes auf dem Staatsgebiet befand er sich in Meran, wo er von den Beamten identifiziert und demnach in die Kaserne überstellt wurde. Er wurde in Hausarrest überstellt.

Bei weiteren Kontrollen in Bahnhofsnähe fanden die Carabinieri Behälter, in einer Kluft versteckt, die Drogen enthielten. 4 Behälter mit 200 Gramm Marihuana und eine Hülle mit einigen Mengen Haschisch wurden beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

stol