Vielfach erhebliche Lawinengefahr

Die Lawinengefahr steigt wieder an, im Osten des Landes wird höchste Vorsicht geboten. - Foto: shutterstock

Durch die tiefen Temperaturen steigt die Auslösewahrscheinlichkeit mit der Höhe an, da der Triebschnee hier spröde ist. Skitouren und Variantenfahrten erfordern viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Zurückhaltung.

Durch den Neuschnee ist die Lawinengefahr wieder erheblich angestiegen. - Foto: Autonome Provinz Bozen

In der Nacht auf Freitag kommt überall noch Neuschnee dazu, tagsüber ist es im Westen trocken, im Osten schneit es bis in den Nachmittag. In den östlichen Landesteilen sind dabei bis zu 20 bis 40 Zentimeter möglich. Der Wind weht teils mäßig, die Temperaturen sindken noch etwas.

Damit bildet sich auch im Windschatten weiterhin störungsanfälliger Triebschnee, da er auf ungünstige Altschneefläche zu liegen kommt. Auch spontane Lawinen sind möglich.

stol