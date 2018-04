Vinschger Bahn: Arbeiten beendet

In den vergangenen Monaten wurden die Bahnsteige am Bahnhof Marling verlängert, der Marlinger Tunnel abgesenkt und eine Unterführung in Algund gebaut. Die Arbeiten seien Teil der Elektrisierung, so Mobilitätslandesrat Florian Mussner. Er hat mit Landesrat Richard Theiner und Technikern am Freitag einen Lokalaugenschein durchgeführt.

Foto: lpa

Verzögerte Bauzeit

Während der Bauzeit der letzten Monate haben sich die Arbeiten am Marlinger Tunnel zeitaufwändiger gestaltet, als vorgesehen. „Es hat einige technische Probleme bei den Bauarbeiten gegeben, die zu Verzögerungen geführt haben. Deshalb hat die Teilsperre länger gedauert, als ursprünglich geplant. Wir konnten diese Zeit jedoch nutzen, um am Marlinger Bahnhof sämtliche Arbeiten fertigzustellen. So sind nun auch die Aufzüge in Betrieb, die etwa Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zu den Bahngleisen ermöglichen“, erklärt STA-Generaldirektor Joachim Dejaco.

stol/lpa