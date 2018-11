Vinschger Straße zeitweise gesperrt

Wie berichtet, war die Staatsstraße nach einem Steinschlag am Samstagabend zwischen Kastelbell und Latsch gesperrt worden.

Im Bereich der Latschander wird die Sperre der Vinschgauer Staatsstraße zeitlich begrenzt. Wie der Landesstraßendienst West mitteilt, ist die Straße zwischen Latsch und Kastelbell täglich von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr wegen Felssäuberungsarbeiten geschlossen. Eine Umleitung für den Leichtverkehr ist eingerichtet. Der Schwerverkehr muss die Dauer der Sperre abwarten.

In der Mittagszeit sowie in den Nachtstunden kann die Vinschgauer Staatsstraße in diesem Bereich befahren werden.

Diese zeitweise Sperre gilt vorläufig bis Mittwoch. Für diesen Tag sind Felssprengungen vorgesehen.

