„VinziMarkt“: Lebensmittel und Kleider für Bedürftige

Auch die bewährte Kleiderkammer, die sich derzeit in der Rittner Straße befindet, zieht in dieselben Räumlichkeiten. Der VinziMarkt ist ein Lebensmittelgeschäft, in dem Einkaufende mit Punkten und ohne Geld bezahlen. In der KleiderKammer bekommen Menschen in Not nach Terminvereinbarung Kleider und Schuhe.

Für den VinziMarkt werden Freiwillige gesucht, die ihre Zeit zur Verfügung stellen, außerdem Produzenten, Geschäfte und Genossenschaften, die kostenlos Lebensmittel bereitstellen.

Der VinziMarkt in der Andreas-Hofer-Straße 4F ist ab März jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag geöffnet. Die KleiderKammer an derselben Adresse ist am Montagnachmittag für Frauen und am Mittwoch- und Freitagnachmittag für Männer geöffnet. Mit der gemeinsamen Nutzung der neuen Räumlichkeiten werden Ressourcen gespart und Synergien genutzt.

Die Bröseljäger von Volontarius sammeln jeweils am Montag- und Mittwochabend bei Bäckereien, Konditoreien und Cafés übriggebliebene Brote und Kuchenstücke ein. Auch wenn diese nicht verkauft werden konnten, sind sie noch essbar und werden am Tag darauf im VinziMarkt angeboten.

Den Löwenanteil an Lebensmitteln für den neuen VinziMarkt stellt Banco Alimentare. Allein im Jahr 2017 hat Banco Alimentare in Südtirol mehr als 640 Tonnen Lebensmittel gesammelt, die 45 Vereine an Menschen in Not verteilt haben.

Freiwillige vor!

Um den neuen Dienst zu gewährleisten, sucht die Vinzenzgemeinschaft ab sofort Freiwillige, die bei Produzenten, Händlern, Genossenschaften und Geschäften Lebensmittel abholen, sie im Geschäft einräumen und in den Öffnungszeiten anwesend sind. Das erste Treffen der Freiwilligen findet am Donnerstag, 21. Februar um 19.30 Uhr am neuen Sitz des VinziMarktes und der KleiderKammer in der Andreas Hofer-Straße 4F in Bozen statt. Interessierte sind eingeladen, sich im vorab bei Sabine Eccel zu melden.

Spenden

Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft finanziert ihre Dienste für Menschen in Not alleinig mit Spenden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich freiwillig. Die Vinzenzgemeinschaft ist im Register der ehrenamtlichen Organisationen (Onlus) eingetragen. Mittels Bank eingezahlte Spenden können von der Steuer abgesetzt werden:

Raiffeisen Landesbank Bozen, IBAN IT 52 I 03493 11600 000300220230

Volksbank Bozen, IBAN IT 37 H 05856 11601 050570896042

Südtiroler Sparkasse Bozen, IBAN IT 08 A 06045 11601 000000271200

Kennwort „VinziMarkt“