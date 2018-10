Vinzibus: Deckensammlung am Samstag in Bozen und Schlanders

Seit Jahren sammelt die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft mit der Freiwilligengruppe um den VinziBus in Bozen Decken, dieses Jahr zum ersten Mal auch in Schlanders. - Foto: Vinzibus/Facebook

Die Nächte werden lang und kalt - für obdachlose Menschen gefährlich kalt. Seit Jahren sammelt die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft mit der Freiwilligengruppe um den VinziBus in Bozen Decken, heuer zum ersten Mal auch in Schlanders.

Sowohl in der Landeshauptstadt als auch im Vinschger Hauptort findet die Sammlung am Samstag, 27. Oktober statt: am Bozner Mazziniplatz von 9 bis 15 Uhr, am Hauptplatz in Schlanders von 9 bis 13 Uhr. Auch Schlafsäcke, Rucksäcke und gut erhaltene Winterbekleidung werden angenommen, so die Aussendung.

stol