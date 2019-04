Völser Straße nach Steinschlag gesperrt

Die Völser Straße bleibt zwischen Blumau und der Abzweigung Tiers nach dem Steinschlag voraussichtlich bis Freitag, 5. April, bis 17 Uhr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt ausschließlich über die Landesstrasse 24 über Waidbruck und Kastelruth.

Wegen der Straßensperre werden auch die Busse der Linie 170 dementsprechend über Waidbruck umgeleitet. Die Fahrten starten dementsprechend in Völs früher und verkehren via Seis, Kastelruth und Waidbruck in Richtung Bozen bzw. Brixen.

stol