Vokalensemble besucht 3 Minderheiten

Das Ensemble in der Kirche der dänischen Minderheit in Flensburg. Foto: Othmar Seehauser

Die Bozner Sänger besuchten einen dänischen Minderheitenchor und sahen sich auf der friesischen Insel Föhr um. Bei einer Führung durch Flensburg wurde ihnen die Geschichte des deutsch-dänischen Grenzgebiets erläutert, in dem die einstigen Feindseligkeiten längst einem friedlichen und freundschaftlichen Miteinander gewichen sind.

Ein Besuch im Haus der Minderheiten der Förderalistischen Union Europäischer Nationalitäten rundete den Besuch ab. Die Musik durfte freilich nicht fehlen: Das Vokalensemble gab ein Konzert in der dänischen Helligåndskirken in Flensburg und ein gemeinsames Konzert mit dem dänischen Chor.

Das Programm dieser Reise wird das Vokalensemble im Herbst auch in Südtirol aufführen: am 12. und 14. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Grieser Pfarrkirche in Bozen und um 18 Uhr in der Pfarrkirche Algund.

stol