Vollversammlung der Südtiroler Krebshilfe in Bozen

Am Samstag trafen sich die Mitglieder der Südtiroler Krebshilfe in Bozen zur jährlichen Vollversammlung.

„Starke Wurzeln, neue Blüten“, unter diesem Motto hielt die Südtiroler Krebshilfe am 6. April in Bozen ihre Landesversammlung ab. Präsentiert wurde das vielfältige Tätigkeitsprogramm des vergangenen Jahres: „Die Südtiroler Krebshilfe hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, mit ihren Dienstleistungen den Betroffenen Mut zu machen und Hoffnung zu schenken.

9.945 Mitglieder, umfassendes Tätigkeitsprogramm

Jedes Jahr erkranken in Südtirol rund 2.000 Menschen neu an Krebs. Eine Diagnose, die das Leben der Betroffenen und Angehörigen vollkommen auf den Kopf stellt. Die Notwendigkeit der Südtiroler Krebshilfe zeigt sich dabei an den kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen: Im Jahr 2018 zählte die Südtiroler Krebshilfe 9.945 Mitglieder, ein Zuwachs von 178 Personen gegenüber dem Vorjahr. Rund 3.000 Mitglieder haben 2018 eine oder mehrere Dienstleistungen der landesweiten Vereinigung in Anspruch genommen.

1.300 Kursstunden in 7 Bezirkssitzen

So fanden rund 1.300 Kursstunden statt, das Angebot reichte von Bewegungskursen für Betroffene bis hin zur Selbsthilfegruppe. Einen wertvollen Beitrag leisten die sieben Bezirkssitze, die als direkte Ansprechpartner Informationsgespräche durchführen, bei bürokratischen Angelegenheiten Hilfestellung leisten und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm durchführen. Seit jeher legt die Südtiroler Krebshilfe ein Augenmerk zudem auf die Präventionsarbeit und Sensibilisierung für Früherkennungsmaßnahmen: Anlässlich des Weltkrebstages im Februar 2018 lud sie zum informativen Pressegespräch und startete eine Radiokampagne, in der Südtiroler Ärzte zur Vorsorge und Teilnahme an den Screening-Programmen aufriefen.

Finanzielle Hilfen für Betroffene

Von Jahr zu Jahr steigt auch die Notwendigkeit, Krebspatienten in Härtefällen finanziell zu unterstützen: Im Jahr 2018 erhielten 1.154

Betroffene in begründeten Fällen eine finanzielle Soforthilfe. Hierfür wurden insgesamt über 250.000 Euro aufgewendet, die großteils durch Spenden bereitgestellt werden. Durch die Hilfsaktion „Südtirol hilft“ konnten weitere 49 Notstandshilfen an 49 Familien beziehungsweise Einzelpersonen gewährt werden, und dies im Ausmaß von 217.873 Euro.